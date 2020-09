'Binnensteden Maastricht, Zwolle, Enschede en Arnhem hardst getroffen door corona'

Maastricht is niet blij dat het zo prominent genoemd wordt in het onderzoek van Locatus. "Dat is nu eenmaal zo. Waar wij vooral mee te maken hebben, dat er normaal gesproken heel veel Duitsers en Belgen naar deze stad komen. Dus toen die grenzen dichtgingen hebben we dat enorm gevoeld", zegt Leontien Mees van Maastricht Marketing in het NOS Radio 1 Journaal.

De stad probeert zich te herpakken. Voorzitter Ton Harmes van de winkeliersvereniging: "We zijn heel snel met zijn allen rond de tafel gaan zitten: winkeliers, horeca, de gemeente. Hoe komen we weer op stoom? En daar zijn maatregelen uit voortgekomen. Terrassen zijn groter geworden, winkels zijn langer open, om letterlijk en figuurlijk ruimte te creëren. Spreiding is natuurlijk belangrijk. Kom eens lekker op dinsdagochtend naar Maastricht."

Mees wijst ook op de intensieve samenwerking met het Heuvelland, de rest van Zuid-Limburg: "Je kunt heel goed hier in een hotel verblijven, dan breng je de dag door buiten de stad om hier 's avonds weer terug te keren om te eten in een restaurant. Maastricht is groter dan Maastricht alleen."