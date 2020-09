Nog 200 walvissen gestrand bij Tasmanië, reddingsactie gaat door

Voor de kust van het Australische eiland Tasmanië zijn nog 200 walvissen ontdekt die in de problemen zitten. Het is de tweede groep in korte tijd die in ondiep water terecht is gekomen. Het totaal aantal gestrande dieren komt daarmee op 470.

Al drie dagen is een grote reddingsoperatie aan de gang. Geprobeerd wordt de walvissen terug naar het diepe krijgen, maar dat is erg lastig. Tot nu toe is dat nog maar bij 25 walvissen gelukt. Een aantal strandde vervolgens opnieuw. Waardoor de dieren zijn gestrand, is onduidelijk.

Van de tweede groep die nu gevonden is, is het merendeel al dood. Toch blijven reddingswerkers hoopvol en hopen ze er vandaag nog een aantal te kunnen redden.

Er is wel haast geboden, zegt een coördinator van de reddingsactie. "Hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat de dieren bezwijken."