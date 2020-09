Kamer waarschuwt kabinet: 'Vertrouwen in coronabeleid staat op spel'

Het kabinet moet er hard aan werken om het vertrouwen in het coronabeleid niet te verliezen. De aanpak en communicatie moeten beter. Dat hebben partijen in de Tweede Kamer gezegd over het toenemend aantal besmettingen in het land en de maatregelen van het kabinet. Niet eerder was de kritiek in de Kamer zo hard.

Vooral het gebrek aan testcapaciteit en de soms onduidelijke communicatie kregen kritiek. Niet alleen van oppositiepartijen maar ook van regeringsfracties. Partijen vroegen zich bovendien af of het kabinet wel eerlijk is geweest over de mondkapjesrichtlijn voor medewerkers in de ouderenzorg.

Eerder op dinsdag meldde het RIVM dat het aantal besmettingen afgelopen week fors is toegenomen. RIVM-directeur Van Dissel sprak van de vooravond van een tweede golf.

Meer zorgelijke regio's

Afgelopen vrijdag werden voor de regio's met de meeste besmettingen nieuwe maatregelen aangekondigd. Zo moeten cafés eerder de deuren sluiten. Partijen vroegen zich af of dat wel voldoende is. PvdA-leider Asscher denkt van niet. "Wie denkt werkelijk dat het schrappen van het laatste rondje in de kroeg deze trend gaat keren?"

Nieuwe maatregelen kondigde de regering evenwel nu niet aan. Het kabinet houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten, zei Rutte. Hij verwacht dat er deze week acht regio's bij komen, waar mogelijk ook meer maatregelen nodig zijn. Welke dat zijn, zei hij niet. In ieder geval komen er weer vaker persconferenties, waarschijnlijk iedere twee weken. De Kamer drong daar ook op aan.

Schaarste mondkapjes

Veel kritiek was er in de Kamer over het ontbreken van mondkapjes voor zorgmedewerkers tijdens het begin van de uitbraak. Volgens de premier had dat niets te maken met schaarste, maar was de richtlijn gebaseerd op medische oordelen van het RIVM.

Nieuwsuur berichtte afgelopen vrijdag dat de mondkapjesrichtlijn op 17 augustus stilzwijgend was veranderd, van niet noodzakelijke bescherming naar wel 'noodzakelijk'. Volgens Rutte is dat alleen veranderd omdat de richtlijn onduidelijkheid opleverde. In ziekenhuizen waren de beschermingsmiddelen wel verplicht.

"De enige fout die het RIVM heeft gemaakt is dat het er niet expliciet bij is gezegd", aldus Rutte. Er was volgens hem geen sprake van zorgmedewerkers die hun werk onveilig hebben gedaan, omdat het risico op besmetting bij vluchtige contacten klein is. "De sector vroeg aan het RIVM: zijn mondkapjes noodzakelijk? Het antwoord was: medisch gezien niet. Vervolgens is er wel gevraagd ze dan ook niet te gebruiken omdat er schaarste was", zei Rutte.