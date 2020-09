Verdachte in zaak-McCann ook in beeld voor verkrachting Ierse

De Duitser die is aangehouden voor de verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann wordt nu ook verdacht van de verkrachting van een Ierse vrouw. De politie kwam haar op het spoor door de oproep in juni aan getuigen in de McCann-zaak om zich te melden.

Het gaat waarschijnlijk om Hazel Behan. The Guardian schreef een week na de politie-oproep dat zij 2004 in Portugal door een onbekende man in haar appartement werd verkracht. De dader werd nooit gevonden. Behan woonde op 30 kilometer van de plaats in de Algarve waar Madeleine McCann in 2007 met haar ouders op vakantie was. Ze verdween spoorloos uit hun appartement, toen haar ouders even verderop bij vrienden aan het eten waren.

In juni werd in verband met de verdwijning van Madeleine een 43-jarige Duitse zedendelinquent opgepakt, die zich tussen 1995 en 2007 geregeld in de Algarve ophield. Hij bleek in 2005 in Portugal een Amerikaanse vrouw van 72 te hebben verkracht. Behan ontdekte overeenkomsten met de manier waarop zij zelf destijds was verkracht.

Madeleine McCann is vrijwel zeker dood. Haar lichaam is nooit gevonden.