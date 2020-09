Hoekstra doet navraag in Polen over witwaspraktijken

Minister Hoekstra wil van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten horen of er genoeg instrumenten zijn om op te treden tegen 'spiegeltransacties'. Dat zijn operaties waarbij gelijktijdig effecten in de ene valuta worden gekocht en worden verkocht in een andere.

De minister deed die toezegging in de Tweede Kamer in antwoord op kritische vragen na nieuwe onthullingen over betrokkenheid van ING bij verdachte transacties. Het FD, Trouw en onderzoeksplatform Investico meldden dat een Pools dochterbedrijf van ING klanten heeft geholpen geld uit Rusland weg te sluizen en daarbij zou sprake zijn geweest van spiegeltransacties.

De journalisten berichtten ook dat dat de Russische miljardair Abramovitsj voor 1 miljard euro aan verdachte betalingen heeft gedaan bij ING Nederland.

Poolse toezichthouder

Hoekstra heeft ING op de recente onthullingen aangesproken en hij heeft contact opgenomen met de Poolse regering. Hij benadrukte dat het ingewikkeld is om in Nederland uitgebreid onderzoek te doen naar de betrokkenheid van de Poolse tak van ING, omdat De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank in die zaak niet bevoegd zijn: "De Poolse toezichthouder moet hier met informatie komen." Hoekstra zei verder dat zijn ministerie zelf geen onderzoek kan doen of boetes kan opleggen.

De minister wees er ook dat het hier om een relatief oude kwestie gaat en dat ING en andere banken inmiddels weten dat het de politiek menens is om witwassen tegen te gaan. Twee jaar geleden trof ING een schikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, omdat de bank nalatig was geweest bij het voorkomen van witwaspraktijken.

Georganiseerde misdaad

Hoekstra noemde het witwassen in Nederland en de rest van Europa een levensgroot probleem. "Dit gaat uiteindelijk ook over hoe de georganiseerde misdaad erin slaagt vanuit de onderwereld de bovenwereld aan te vreten".

Hij voegde eraan toe dat hij wel degelijk maatregelen heeft genomen om deze praktijken aan te pakken en dat het toezicht al is verbeterd. "Maar we moeten niet naïef zijn en er is meer nodig. Er moet meer in Europees verband worden gedaan."

PvdA-woordvoerder Van Dijk had het in de Kamer over het illegaal verplaatsen van miljarden aan Russisch geld naar het westen en over een vorm van witteboordencriminaliteit. Ook andere Kamerleden spraken hun onvrede en ongemak uit.