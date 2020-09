Journalist doet aangifte van mishandeling in Rheden

Journalist Roland Heitink heeft aangifte gedaan van mishandeling bij het vastleggen van een autobrand in Rheden. Hij werd vannacht naar eigen zeggen bedreigd en in zijn maag gestompt. Er is een 44-jarige man uit Rheden opgepakt, meldt de politie.

Heitink verklaart op zijn website GelreNieuws dat hij werd belemmerd in het uitoefenen van zijn vak. "Meerdere mensen kwamen heel dichtbij mij, waarna ik direct vroeg afstand te bewaren. Ook met de coronaregels in gedachte. Hier werd geen gehoor aan gegeven waarna ik direct werd geïntimideerd en bedreigd door meerdere mensen."

Heitink zegt dat een man hem vol in zijn buik stompte en dat werd geprobeerd zijn camera af te pakken. Dat lukte ook maar een brandweerman greep toen in. "Mijn videolamp is echter wel gestolen", zegt de journalist.

Heitink, die ook geregeld beelden levert aan de NOS, merkt naar eigen zeggen een toename van agressie. Hij heeft daarom een bodycam aangeschaft. Hij zegt te begrijpen dat er soms emoties spelen bij betrokkenen van incidenten, maar vannacht is "een grens overschreden".

De politie liet aan het begin van de middag weten dat de verdachte nog vastzit. Of die een rol heeft gespeeld bij de brand, of eigenaar is van de auto, kon de woordvoerder niet zeggen.