Vooraanstaande Chinese zakenman krijgt 18 jaar na kritiek op coronabestrijding

Een Chinese rechtbank heeft een vooraanstaande vastgoedtycoon veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf. Ren Zhiqiang, die een prominent lid was van de Communistische Partij, is veroordeeld voor corruptie. Volgens de rechtbank heeft de 69-jarige Ren steekpenningen aangenomen en misbruik gemaakt van publiek geld, maar vermoedelijk is doorslaggevend dat hij zich in het verleden zeer kritisch heeft geuit over president Xi Jinping.

Ren verdween in maart van dit jaar, kort nadat hij een kritisch stuk had geschreven over de manier waarop de Chinese regering de corona-uitbraak heeft bestreden. Door dissidente stemmen te onderdrukken zou de partijtop de crisis hebben verergerd. De naam Xi Jinping kwam in het stuk niet voor, maar het was wel duidelijk dat de auteur met 'clown' refereerde aan de president. "Er stond geen keizer die zijn 'nieuwe kleren' toonde, maar een uitgeklede clown die nog altijd denkt dat hij keizer is", schreef hij.

Achter gesloten deuren

De hoge straf voor Ren lijkt bedoeld om nieuwe kritische geluiden binnen de Communistische Partij te smoren. "De bandbreedte voor kritiek op de partijtop is de laatste jaren steeds kleiner geworden", zegt China-correspondent Sjoerd den Daas. "Zeker als die kritiek, zoals in het geval van Ren, in het openbaar wordt geuit." De zaak vond plaats achter gesloten deuren: voor zover bekend waren er geen journalisten aanwezig bij de zitting.

De vastgoedtycoon is een zoon van een hoge regeringsfunctionaris en had tot voor kort goede contacten in de partijtop. Na de publicatie van zijn kritische artikel werd Ren geroyeerd. In 2016 kwam hij ook al eens in opspraak door een bericht op Weibo, de Chinese variant van Twitter. Ren schreef toen dat staatsmedia worden gefinancierd door de belastingbetaler en dat die media daarom ten dienste moeten staan van hen, en niet van de Communistische Partij.

De afgelopen tijd zijn meer invloedrijke Chinezen in de problemen gekomen door hun kritische opstelling. Onlangs werd de zakenvrouw Geng Xiaona, die in de uitgeverswereld zit, in Peking vastgezet. Ze had het opgenomen voor een hoogleraar die kritiek had geuit op president Xi.