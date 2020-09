Nederlandse zendeling in Malawi beschuldigd van misbruik

De Nederlandse financieel directeur van de reformatorische zendingsorganisatie Timotheos is in Malawi aangeklaagd wegens seksueel misbruik van studenten en werknemers, meldt tv-programma Zembla. De 49-jarige Wim A. zou studenten en werknemers in de leeftijd van 22 tot 40 jaar hebben misbruikt. Dat zou zijn gebeurd tussen 2018 en april van dit jaar.

A., in het verleden leraar op een basisschool in Staphorst, ontkent via zijn advocaat dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. "Er zijn helemaal geen slachtoffers."

De Nederlander was onder meer verantwoordelijk voor het toekennen van studiebeurzen aan weesjongeren. Volgens Zembla gebruikte hij zijn machtspositie om seks af te dwingen. Een van de studenten zegt tegen het programma dat hij te horen kreeg dat hij een beurs kon vergeten als hij niet zou toestemmen in anale seks met A. Anderen zeggen dat ze gedwongen werden tot kussen, strelen, masturberen, anale en orale seks.

'Slachtoffers geïntimideerd'

A. werd in april opgepakt in het Afrikaanse land en later op borgtocht vrijgelaten. Zembla heeft een verklaring in handen die de Nederlander heeft afgelegd tegenover de politie. Hij zou daarin erkennen dat hij seks heeft gehad, maar van dwang zou geen sprake zijn geweest.

De voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Stichting Timotheos, predikant Dirk Heemskerk, zegt tegen Zembla dat de verklaring onder druk is afgelegd en nietig is verklaard. Veel 'slachtoffers' zouden zich hebben laten ompraten om tegen betaling een valse getuigenis af te leggen, stelt Heemskerk.

Tegen de NOS zegt Heemskerk dat hij er persoonlijk van overtuigd is dat A. onschuldig is. Hij vindt de aandacht voor de zaak overtrokken en spreekt van "een soort hetze". Hij vreest dat donoren zich gaan terugtrekken, en dat uiteindelijk "de doodarme bevolking, kinderen daar de dupe van worden". Heemskerk benadrukt dat de rechter tot een uitspraak moet komen.

De zaak tegen A. is nog niet van start gegaan. In de tussentijd moet A. zich geregeld melden bij de politie in Malawi.

Advocaat Victor Jere, die negen mensen bijstaat die aangifte hebben gedaan, zegt dat bekenden van A. de afgelopen tijd hebben geprobeerd om slachtoffers te intimideren. Ook zou het bestuur van Timotheos de zaak in de doofpot willen stoppen.

De Malawische Timotheos Foundation heeft A. op non-actief gesteld. Hij kan veroordeeld worden tot veertien jaar cel.