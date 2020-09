Gemeenten woedend op Belastingdienst om afhandeling toeslagaffaire

De Belastingdienst weigert tot nu toe financiële compensatie te bieden aan gemeenten in de toeslagenaffaire. Dat heeft de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) gezegd tegen Trouw en RTL Nieuws. De afspraak is dat gemeenten hulp bieden aan gedupeerden en daarvoor geld krijgen van de fiscus.

De gemeenten zeggen dat ze mogelijk 100 miljoen euro nodig hebben om de 26.000 gedupeerden goed te kunnen helpen. Zij zitten vaak met een schuld van duizenden euro's. Gemeenten helpen onder meer bij schuldhulpverlening en begeleiden mensen bij het vinden van een baan.

De VNG is over het geld in gesprek met staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen en Douane). Er zou compensatie zijn toegezegd, maar ook weer ingetrokken. "De gesprekken zijn vastgelopen", zegt Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht en namens de VNG woordvoerder in de toeslagenaffaire. Van Huffelen zou hebben gezegd dat ze nu geen geld heeft om de gemeenten te ondersteunen.

"In totaal hebben zich nu 22.000 gedupeerden gemeld voor een schadevergoeding", zegt Heijkoop. "De gemeentelijke hulp voor een derde daarvan kost al snel tientallen miljoenen tot misschien zelfs 100 miljoen euro."