Baudet: geen donaties op Amerikaanse ambassade

Voorman Thierry Baudet van Forum voor Democratie zegt dat hij niet aan fondsenwerving heeft gedaan op de Amerikaanse ambassade. Hij noemt dat 'flauwekul" en vindt dat er sprake is van "een complotverhaal". "Het gaat hier niet om donaties of wat dan ook. Ik begrijp de ophef niet", zei hij op NPO Radio 1.

De Tweede Kamer zet vraagtekens bij een bijeenkomst eerder deze maand in de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Daar waren leden van Forum voor Democratie en ondernemers uitgenodigd voor wat aanwezigen omschrijven als een fondsenwervingsavond voor de partij van Baudet. Ambassadeur Pete Hoekstra voerde ook het woord.

Verschillende partijen vragen zich naar aanleiding van een artikel in De Groene Amsterdammer af of dit geen inmenging is in de Nederlandse verkiezingen. Ze vinden een fundraising event op de Amerikaanse ambassade onwenselijk.

Kruideniersonderwerp

Baudet zei op Radio 1 dat er niks aan de hand is. "Je spreekt gewoon aan de lopende band met mensen. Als Rutte een afspraak heeft met Merkel hebben ze het toch ook over dingen die Merkel wenselijk vindt in Nederland? Dat is toch normaal?"

Op de bewuste avond ging het naar zijn zeggen over de Amerikaanse verkiezingscampagne. "Het was een heel leuke, informatieve avond." Het verbaast hem dat "dit kruideniersonderwerp" zoveel stof doet opwaaien. "Je wordt meteen behandeld alsof je een halve misdadiger bent."