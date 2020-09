Trump praat met topkandidaat voor Hooggerechtshof

De Amerikaanse president Trump heeft in het Witte Huis gesproken met Amy Coney Barrett. De conservatieve rechter wordt gezien als grootste kanshebber om de vrijdag overleden Hooggerechtshofrechter Ruth Bader Ginsburg op te volgen.

De verwachting is dat Trump nog voor het einde van de week de opvolger van Ginsburg nomineert. Ginsburg stond bekend als progressief en was voorvechter van vrouwenrechten. Ze was gerespecteerd in zowel Republikeinse als Democratische kring en had als laatste wens dat haar opvolging na de presidentsverkiezingen en daaropvolgende inauguratie in januari zou worden geregeld. Daarvoor pleiten ook de Democraten.

Haast met benoeming

Maar Trump maakt haast met de benoeming. Als zittend president en met een Republikeinse meerderheid in de Senaat hebben de Republikeinen vrij spel als het gaat om de keuze voor de nieuwe rechter. Als de Democratische presidentskandidaat Biden de verkiezingen in november wint, verdwijnt dat voordeel vanaf de inauguratie van Biden in januari.

Nooit kwam er zo kort voor de verkiezingen een stoel vrij in het Hooggerechtshof.

Overigens is het nog niet zeker of Trump genoeg steun heeft binnen zijn eigen partij voor een snelle benoeming. De Republikeinen bezetten 53 van de 100 zetels in de Senaat. Twee Republikeinen hebben inmiddels al gezegd niets te zien in het haastig aanstellen van een nieuwe rechter voor de verkiezingen.

Het Hooggerechtshof is een belangrijk orgaan in de VS, omdat het vaak een beslissende stem heeft bij omstreden wetten. Het hof bepaalt zo de koers van het land rond thema's als abortus of de doodstraf. Verder worden rechters benoemd voor het leven, waardoor ze voor lange tijd invloed kunnen hebben op vonnissen van het Hooggerechtshof.

Conservatieve meerderheid

Als het Trump lukt een rechter benoemen, zou dat betekenen dat hij voor de derde keer in zijn termijn een rechter heeft aangesteld in het negenkoppige Hooggerechtshof. Sinds de benoeming van Brett Kavanaugh in 2018 hebben de door Republikeinen gekozen conservatieve rechters al de meerderheid.

Trump zei wel dat hij van plan is met meerdere kandidaat-rechters te spreken. Daarnaast benadrukte hij een vrouw te willen benoemen. Naast Amy Coney Barrett zingen de namen van Barbara Lagoa (rechter en dochter van Cubaanse bannelingen), Joan Larsen (Hooggerechtshofrechter in Michigan) en de jonge rechter Allison Jones Rushing rond. Rushing zou met 38 jaar de jongste rechter in het Hooggerechtshof sinds 1812 kunnen worden.

Maar de 48-jarige Barrett kwam al vroeg naar voren als favoriet voor de functie. Ze is met name geliefd in de conservatieve kringen van de Republikeinse partij als strenggelovige katholiek en fel tegenstander van abortus. Twee jaar geleden werd ze ook al gezien als kanshebber om zitting te nemen in het Hooggerechtshof na het pensioen van rechter Anthony Kennedy.