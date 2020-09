Pia Dijkstra (D66) stopt als Kamerlid, 'tijd voor nieuwe generatie'

D66-Kamerlid Pia Dijkstra (65) keert na de verkiezingen niet meer terug in de Tweede Kamer. In een interview met de Volkskrant zegt ze dat ze tegen die tijd AOW krijgt. "Dan is het tijd voor een nieuwe generatie."

Dijkstra, voormalig presentator van het NOS Journaal, is tien jaar Tweede Kamerlid. Ze maakte naam met de Donorwet, die in juli van kracht werd. Door die wet wordt iedereen van 18 jaar en ouder automatisch als orgaandonor geregistreerd, tenzij zij daar bezwaar tegen maken.

Ook kwam zij met een wetsvoorstel voor levensbeëindiging bij voltooid leven. Dat is 'geparkeerd' bij de formatie van het huidige kabinet omdat de coalitiegenoten CDA en ChristenUnie zich ertegen verzetten. Twee maanden geleden diende Dijkstra het initiatiefvoorstel alsnog in bij de Tweede Kamer.

'Ver over tolerantiegrens'

De vertraging heeft Dijkstra niet ontmoedigd, zegt zij in de Volkskrant: "Als ik kijk hoe de Euthanasiewet en de Donorwet tot stand zijn gekomen. Dat heeft ook twintig, dertig jaar geduurd. Dit kan ook nog tijd kosten. Dat laat ik met gerust hart over aan een nieuwe generatie bij D66."

Dijkstra zegt in de krant dat ze moeite heeft met alle negatieve reacties die ze op haar voorstellen krijgt. "Als je dan ziet dat een predikant, werkzaam bij de EO als presentator, een plaatje van Magere Hein op Twitter zet met daaronder 'Dood D66'. Ik heb veel leren verdragen, maar dit gaat echt ver over mijn tolerantiegrens."

Pia Dijkstra studeerde theologie in Amsterdam. Ze begon haar loopbaan bij de Ikon. Daarna werkte ze onder meer bij Radio Nederland Wereldomroep, de NCRV-actualiteitenrubriek Hier en Nu en bij medische programma's als Vinger aan de Pols van de AVRO. Tussen 1988 en 2000 presenteerde zij het NOS Journaal van 20.00 uur.