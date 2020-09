Haagse Hogeschool onderzoekt uitspraken docent over 'aanslag op Baudet'

In het college, dat door iemand werd opgenomen en op Twitter gezet, wierp de docent de volgende vraag op: "Als ik wel Hitler mag vermoorden, waarom zou ik dan ook niet de handlanger van Hitler mogen vermoorden? Of Trump op dit moment? Of Baudet? Sorry, dit wordt opgenomen. Ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg, natuurlijk." Wanneer de uitspraken werden gedaan, is niet bekend.