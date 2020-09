Wekdienst 22/9: Coronabriefing Tweede Kamer • Eerste uitspraak 'verkeershufter'

Michael Jordan wordt de eerste zwarte eigenaar van een raceteam in de premier series van de NASCAR-races in 60 jaar. De laatste was Wendell Scott in de jaren 60 en 70. "Ik ben mijn hele leven al een fan van NASCAR. Dit is heel spannend voor mij", liet Jordan weten bij de bekendmaking, en voegde eraan toe dat de autosport in de VS lang heeft geworsteld met diversiteit. "De timing lijkt perfect, nu NASCAR zich verder ontwikkelt en sociale veranderingen meer en meer omarmt."