'Sneeuwluipaard' Ang Rita, de eerste die tien keer Everest beklom, overleden

Ang Rita Sherpa, de eerste bergbeklimmer die tien keer de Mount Everest op ging, is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de eerste sherpa's die internationaal bekendheid verwierf vanwege zijn buitengewone klimprestaties. Zijn onverschrokkenheid leverde hem de bijnaam sneeuwluipaard op in Nepal, waar hij werd gezien als nationale trots.

"Hij was een ster en zijn dood is een groot verlies voor het land en voor de klimgemeenschap", zegt Aung Tshering Sherpa, de voormalige voorzitter van de Nepalese bergsportvereniging tegen persbureau Reuters.

Zoals de meeste sherpa's ging Ang Rita altijd zonder zuurstofflessen de bijna 9000 meter hoge Mount Everest op. Sinds hij tussen 1983 en 1996 als eerste tien keer de berg beklom, is zijn record overigens meermaals verbroken. Een andere sherpa heeft inmiddels al 24 keer de Everest getrotseerd.

De afgelopen jaren klom Ang Rita niet meer. Hij kampte al jaren met lever- en hersenbeschadigingen en was al lange tijd ernstig ziek. Zijn lichaam ligt nu op een heilige plaats in Kathmandu. Later wordt hij naar sherpa-traditie gecremeerd.