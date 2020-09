Supporters na 'bek'-uitspraak Rutte: 'Je haalt de emotie niet uit het voetbal'

Ook België kampt met supporters die zich in de stadions niet aan de coronaregels houden. Dit weekend gebeurde dat bijvoorbeeld bij de thuiswedstrijd van Racing Genk tegen KV Mechelen. De Belgische minister van Sport Ben Weyts zet daar sancties op. Komend weekend moet Genk het aantal toeschouwers met de helft verminderen.

'Toewerken naar volle(re) stadions'

Volgens de KNVB is straffen nooit de eerste stap als het gaat om handhaving. Supporters worden op overtredingen aangesproken en straffen zijn hooguit een stok achter de deur. Dit is ook terug te vinden in het protocol Veilige Opstart Betaald Voetbal, dat de KNVB opstelde voor de clubs. De rol van veiligheidspersoneel in het stadion verschuift naar informerend en begeleidend. "Escalatie en noodzaak tot fysiek contact is zeer onwenselijk." De handhaving in de stadions ligt volgens de voetbalbond bij de clubs en de veiligheidsregio's.

"Uiteindelijk moeten we gezamenlijk toewerken naar volle(re) stadions en dat gaat gewoon een stuk sneller als iedereen gedisciplineerd met de regels omgaat", zegt woordvoerder Daan Schippers. "Het is in het belang van het voetbal, in het belang van de clubs en in het belang van de supporters dat iedereen in de stadions zich aan de voorschriften houdt."