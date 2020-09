Ellen DeGeneres zegt sorry voor verziekte werksfeer, belooft 'nieuw begin'

"Ik ben erachter gekomen dat er dingen zijn gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren", zegt DeGeneres. "Ik weet dat ik in een bevoorrechte en machtige positie zit. Ik besef dat daar ook verantwoordelijkheid bij hoort."

Volgens de host zijn er maatregelen genomen. Mogelijk doelt ze daarmee op het ontslag van drie producenten deze zomer, die al sinds het begin van de talkshow in 2003 bij het team zaten.

Begrafenis

DeGeneres kwam deze zomer onder vuur te liggen na meerdere artikelen van Buzzfeed over een verziekte werksfeer. Zo zou een medewerker zijn ontslagen omdat hij vrije dagen had opgenomen om een begrafenis van een familielid bij te wonen. Eind juli verontschuldigde ze zich over de aantijgingen al in een brief aan haar personeel.

De populaire The Ellen DeGeneres Show is sinds 2003 op de buis. In Nederland zendt RTL het programma uit.