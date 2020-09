Poolse coalitie in gevaar na ruzie over dierenrechten

In Polen hangt de regeringscoalitie aan een zijden draadje na een botsing over een wet om dierenrechten te verbeteren. De wet is een initiatief van de leider van regeringspartij PiS, Jaroslaw Kaczynski, en verbiedt onder meer nertsenfokkerijen. Dat stuit op verzet, zowel binnen de eigen partij als bij kleinere coalitiepartners.

Een langlopende machtsstrijd met minister van Justitie Zbigniew Ziobro dreigt nu de coalitie fataal te worden. Zelfs vervroegde verkiezingen zijn niet uitgesloten.

Niet iedereen weet dat Kaczynski een groot dierenvriend is. De PiS-leider is in Europa eerder bekend om de omstreden hervormingen van de Poolse rechtbanken of zijn discriminerende uitspraken over de lhbt-gemeenschap. Kaczynski woont alleen met drie katten (Fiona, Czarus en Rudy) en heeft eerder initiatieven genomen om dierenrechten te verbeteren.

Dit voorstel verbiedt onder meer het fokken van nertsen voor bont en het onverdoofd slachten van dieren voor de export. Om het voorstel te promoten plaatste Kaczynski zelfs filmpjes op TikTok met de hashtag #StopFurChallenge: