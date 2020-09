Justitie VS dreigt drie 'anarchistische' steden met korten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie dreigt financiering voor een aantal progressieve steden in te trekken. In een verklaring staat dat federaal belastinggeld niet verspild mag worden als de veiligheid van burgers in het geding is.

Het gaat om New York, Portland en Seattle. De politiek leiders van deze steden, die bestuurd worden door Democraten, zouden anarchie en chaos toestaan op straat en nalaten burgers te beschermen.

In de verklaring van minister Barr (Justitie) staat dat lokale leiders hun eigen politiedienst beperken in het werk. Daardoor komen onschuldige burgers die recht hebben op bescherming in gevaar, onder wie mensen die vreedzaam willen protesteren, aldus Barr.

Het dreigement is in de geest van een aankondiging van president Trump, eerder deze maand. Die stelde dat hij steden financieel zou raken als ze gaan snijden in de begroting van de politie of gewelddadig protest tolereren. Toen al werden New York, Portland en Seattle uitgelicht, waar volgens Trump anarchie heerst. In Barrs verklaring van vandaag staat dat het aantal steden mogelijk wordt uitgebreid. Vanuit Washington gaan miljarden naar de steden.

'Nieuwe poging New York de nek om te draaien'

Trump ligt al maanden in de clinch met een aantal Democratische gouverneurs en burgemeesters. De president vindt dat ze te soft reageren op gewelddadigheden rond protesten, die begonnen met de dood van George Floyd. Die kwam in mei om het leven toen een agent minutenlang met zijn knie op zijn hals drukte. Trump stuurde tegen de zin van de burgemeester van Portland federale troepen naar de stad in Oregon. Volgens de Democraten stookt Trump, mede met oog op de verkiezingen, het vuur alleen maar op.

Gouverneur Cuomo van New York reageerde eerder deze maand in felle bewoordingen op Trumps dreigementen. Hij noemde diens aankondiging "een nieuwe poging om New York de nek om te draaien". Volgens Cuomo doet Trump alles wat in zijn macht ligt om de stad te beschadigen. "Het beste dat hij voor New York heeft kunnen doen is vertrekken. Veel geluk, laat hem naar Florida gaan. Pas op dat je geen covid krijgt."

Trump en de Republikeinen waarschuwen er in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van begin november voor dat de VS onder de Democraat Biden zal vervallen in chaos en anarchie. Van Democratische kant wordt steevast benadrukt dat de rellen en vernielingen zich afspelen onder Trump. Als de Republikein nog eens vier jaar aanblijft, wordt het alleen maar erger, luidt de boodschap in de campagne van Biden.