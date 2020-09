Hogere celstraf voor vader verwaarloosde 'campingjongen'

De vader van een Duitse jongen die ondervoed en mishandeld werd ontdekt op een camping in Winterswijk, moet 4,5 jaar de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald, meldt Omroep Gelderland.

De zaak kwam drie jaar geleden aan het licht toen campinggasten wakker werden en de destijds 8-jarige jongen hun koelkast leeg zagen eten. Hij was naakt, zag er sterk vermagerd uit en zat onder de striemen en zweren. De jongen vertelde de politie dat hij regelmatig in een kist moest, waarin hij ook zijn behoefte moest doen en dat hij alleen 's morgens te eten kreeg.

De ouders werden in 2018 veroordeeld tot drie jaar cel. Het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep en eiste een gevangenisstraf van vijf jaar voor onder meer mishandeling en verwaarlozing.

Zaak moeder aangehouden

Ook de moeder ging in hoger beroep, maar zij zit nog vast in Duitsland voor de mishandeling van een oudere zoon. Die zou ongeveer dezelfde mishandelingen hebben doorstaan. De zaak van de moeder in Nederland is voorlopig aangehouden.

De drie kinderen van het Duitse stel zitten inmiddels samen in een Nederlands pleeggezin. Ze zijn allemaal getraumatiseerd door de gebeurtenissen, maar het gaat naar omstandigheden goed met hen zo bleek tijdens het hoger beroep.