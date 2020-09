'Bacterie veroorzaakt massale olifantensterfte Botswana'

De autoriteiten in Botswana denken erachter te zijn waardoor honderden olifanten de afgelopen maanden zijn omgekomen. De dieren zijn volgens Cyril Taolo, directeur bij het overheidsdepartement Wildbeheer en Nationale Parken, slachtoffer van een bacterie.

De zogenoemde cyanobacteriën hebben geleid tot de massale sterfte, zegt Taolo. Deze bacteriën maken deel uit van blauwalg-bacteriën. De dode olifanten werden vrijwel allemaal gevonden in de buurt van natuurlijke waterbronnen.

Een betrokken dierenarts benadrukt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. Tegen persbureau Reuters zegt Mmadi Reuben: "We vragen ons nog af hoe het kan dat alleen olifanten zijn overleden door de giftige stoffen en waarom het alleen in dit gebied gebeurt. Een aantal hypotheses wordt nu onderzocht."

Mysterie

Begin mei werden in de Okavango-delta vanuit de lucht 169 dode olifanten gezien. In juli was dat aantal volgens de autoriteiten opgelopen tot 281. Volgens Taolo zijn er nu in totaal 330 olifanten doodgegaan aan de bacterie.

Het was lange tijd onduidelijk waar de olifanten aan zijn gestorven. Natuurbeschermers vonden dat de overheid te weinig deed om de doodsoorzaak te achterhalen. Stropers werden uitgesloten als boosdoener: bij de olifanten waren de slagtanden namelijk nog intact.

Buurlanden

In de Okavango-delta in het noorden van Botswana leven zo'n 15.000 olifanten, ongeveer 10 procent van de totale olifantenpopulatie in het land. Botswana heeft met zo'n 156.000 de grootste olifantenpopulatie van de wereld, gevolgd door Zimbabwe met 85.000.

Ook in dat land werden olifanten-kadavers gevonden. Natuurbeheerders in Zimbabwe doen onderzoek naar de sterfte van tientallen olifanten. Voor zover bekend, kennen andere buurlanden geen verhoogde olifantensterfte.