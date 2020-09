Grote brand in Hem legt schuren in as

In drie grote schuren in de Noord-Hollandse plaats Hem heeft brand gewoed. De schuren, waar houten kisten werden opgeslagen, zijn volledig verwoest, meldt de veiligheidsregio. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is onbekend.

Het vuur werd rond 01.00 uur ontdekt. Er is asbest vrijgekomen, maar dat is niet ver van de schuren neergeslagen en levert volgens de veiligheidsregio geen gevaar op voor de omgeving. Rond 04.00 uur werd bekendgemaakt dat het vuur onder controle was.

In de wijde omgeving waren de vlammen te zien. Een naastgelegen boerderij en een andere boerenwoning zijn ontruimd. Mensen die in de omgeving last hadden van de rook, werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.