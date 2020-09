Weer 14 doodskisten opgegraven bij Djoser-piramide Egypte

Egypte heeft de vondst bekend gemaakt van veertien doodskisten in de necropolis Saqqara. Ze zijn zo'n 2500 jaar oud en goed bewaard gebleven.

Het ministerie van Oudheden bericht dat de graven twee dagen geleden werden gevonden tijdens een archeologische opgraving. Ruim een week geleden werden op dezelfde begraafplaats ook al dertien kisten ontdekt. Op de houten doodskisten zijn schilderingen te zien en hiërogliefen.

UNESCO Werelderfgoed

De necropolis van Saqqara ligt ten zuiden van Caïro. Het grafveld uit de oudheid is kilometers groot, hoorde bij de oude hoofdstad Memphis en is door de Unesco op de Werelderfgoedlijst gezet. In Saqqara ligt ook de beroemde trappiramide van Djoser.