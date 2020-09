Rechter VS blokkeert verbod op Chinese WeChat in appstores

Een rechter in de Verenigde Staten heeft het verbod op de Chinese chat-app WeChat in appstores geblokkeerd. Het Amerikaanse ministerie van Handel had Google en Apple gemaand de app voor middernacht uit de Amerikaanse downloadwinkels te verwijderen, omdat data in Chinese handen zouden kunnen komen. Daarmee vormt de app volgens de regering-Trump een gevaar voor de Amerikaanse nationale veiligheid.

Volgens de federale rechter in San Francisco komt de vrijheid van meningsuiting in gevaar door een verbod op de app. Bovendien is er slechts een "bescheiden hoeveelheid" bewijs dat Amerikanen daadwerkelijk gevaar lopen, aldus de rechter.

Meer dan een chat-app

WeChat heeft in de VS dagelijks zo'n 19 miljoen actieve gebruikers. De app is voornamelijk populair onder Chinese studenten, Amerikanen die in China wonen of daar persoonlijke of zakelijke relaties hebben. WeChat is niet alleen een belangrijke chat-app, maar ook het besturingssysteem van veel gebruikers in China. Daarmee kunnen ze ook aankopen doen, en verzekeringen en bankzaken regelen.

Belanghebbenden spanden een rechtszaak aan, omdat ze vreesden dat ze niet meer in contact konden komen met hun familie in China, wat volgens hen inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting. De app wordt door het merendeel van de Chinezen gebruikt. Veel westerse apps en sociale media zijn door Peking verboden, waardoor WeChat een van de weinige manieren is voor Chineessprekende Amerikanen om berichtjes te sturen naar vrienden en kennissen.

Het verbod gold ook voor video-app TikTok, maar is door een akkoord met het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle en warenhuis Walmart met een week uitgesteld. In de tussentijd moet de deal afgerond worden.