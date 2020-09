Finse veerboot vastgelopen bij Åland, opvarenden worden geëvacueerd

De veerdienst vaart dagelijks tussen Stockholm in Zweden en Turku in Finland met een tussenstop in Mariehamn in Åland. Normaal gesproken zijn er op een overtocht een paar duizend passagiers aan boord, maar vanwege de coronacrisis zijn dat er nu veel minder.

Volgens de Zweedse krant Aftonbladet is onder de passagiers het eerste elftal van de profclub IFK-Mariehamn dat gisteren een wedstrijd speelde in Helsinki.