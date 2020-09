Derde van gecontroleerde taxichauffeurs Amsterdam onder invloed

In Amsterdam zijn vannacht zes taxichauffeurs aangehouden voor rijden onder invloed. Dat is een derde van de totaal achttien chauffeurs die met een speekseltest werd gecontroleerd op onder meer THC en amfetamine.

De chauffeurs werden aangehouden tijdens een geplande controle gericht op alcohol en drugs. "Deze chauffeurs waren willekeurig uitgekozen", benadrukt een woordvoerder van de politie.

De politie merkt dat in Amsterdam het aantal taxichauffeurs dat rijdt onder invloed toeneemt. "Bij een controle in februari had een op de acht gecontroleerde chauffeurs een positieve testuitslag, nu dus een op de drie. Dat is heel fors, zeker omdat het gaat om beroepschauffeurs", zegt de woordvoerder.

"Dit bevestigt dat deze controles nuttig en noodzakelijk zijn en dat we ze in de toekomst blijven controleren."

Bij de arrestanten is later ook bloed afgenomen voor verder onderzoek, meldt AT5. Of er voor hen zwaardere gevolgen zijn omdat ze beroepschauffeurs zijn kon de politie niet zeggen. "Dat bepaalt het OM."