Opnieuw duizenden Thai op de been voor hervorming democratie en monarchie

In de Thaise hoofdstad Bangkok demonstreren dit weekend opnieuw duizenden mensen voor nieuwe verkiezingen en hervorming van de democratie en monarchie. Naar schatting zijn er vandaag zo'n 20.000 betogers op de been. Daarmee is dit protest een van de grootste in Thailand ooit.

Om hun eisen kracht bij te zetten, trokken de demonstranten vandaag naar een plein dat normaal gesproken het decor is van onder meer koninklijke crematies. Het ligt naast het koninklijk paleis in Bangkok. De politie had de betogers verboden ernaartoe te gaan, maar die lieten zich daardoor niet weerhouden. Ze zeiden het terrein naast het paleis te willen terugwinnen. "Breng de macht terug bij het volk", is het motto van hun actie.

Nieuwe grondwet

De Thaise roep om meer democratie en vrijheden klinkt al een aantal weken. Ook in augustus gingen duizenden mensen de straat op, aanvankelijk vooral studenten. Het protest breidt zich nu ook uit onder andere bevolkingsgroepen. Ze eisen nieuwe verkiezingen en een nieuwe grondwet en willen dat er een einde komt aan de intimidatie van politieke activisten.

Volgens de betogers is de premier van Thailand, oud-legerleider Prayuth Chan-ocha, na de verkiezingen vorig jaar ten onrechte aan de macht gebleven. Prayuth won die nipt, maar de verkiezingen waren vooraf gemanipuleerd en verliepen redelijk chaotisch. De oud-legerleider regeert al sinds 2014 over Thailand, toen het leger bij een coup de macht overnam.

De betogers gebruiken dit symbool uit de film 'The Hunger Games' - drie vingers in de lucht - als teken van respect. Het gebaar is omstreden in Thailand, betogers gebruikten het zes jaar geleden ook na de militaire staatsgreep: