Poes Lucy gered na weken onder brug in Middelburg

Kano's, surfplanken, duikpakken en allerhande reddingsmaterialen. De Dierenambulance in Middelburg heeft samen met de brandweer en een aantal buurtbewoners alles uit de kast gehaald om poes Lucy te bevrijden. Het beestje had zichzelf in een onmogelijke positie gebracht door onder een brug te kruipen in het centrum van de Zeeuwse hoofdstad.

Het begon met de melding dat "ergens" een poes werd gehoord, meldt Omroep Zeeland. Toen de vrijwilligers van Dierenwelzijn Walcheren donderdag een kijkje namen bij de Vlissingsebinnenbrug hoorden ze inderdaad gemiauw. Van het dier zelf echter geen spoor.

Het was de brandweer die de poes wist te lokaliseren: ze bleek onder een pijler van de brug te zitten, op een richeltje. Soms viel ze daar vanaf, om er daarna weer op te klimmen.

Wat voer neergelegd

Het lukte de brandweer niet om de poes te bevrijden. Er was te weinig ruimte tussen de pijlers. Ook een paar buurtbewoners met een kano konden het dier niet te pakken krijgen.

"Na meerdere pogingen hebben we in overleg met politie en de brandweer de vangactie moeten staken", schrijft Dierenwelzijn Walcheren op Facebook. "Na wat voer bij de kat neergelegd te hebben, zijn we huiswaarts gegaan om na te denken hoe we dit moesten gaan oplossen."

Na een nachtje slapen werd een alternatieve reddingspoging bedacht. De vrijwilligers besloten om met een surfplank het water in te gaan. Aanvankelijk hoorden ze de poes niet meer, maar Lucy zat nog steeds op haar plekje. Ze was vermagerd, onderkoeld en versuft. Ze miauwde niet meer en liet zich gedwee uit haar benarde positie te bevrijden.

Apetrots op vrijwilligers

Na het uitlezen van de chip bleek dat de poes om de hoek woonde en al drie weken vermist was. Hoe ze te water is geraakt, is onduidelijk.

Dierenwelzijn Walcheren zegt 'apetrots' te zijn op de vrijwilligers die van geen opgeven wisten om Lucy weer bij haar eigenaar te krijgen.