Herdenking in Den Bosch voor religieuzen die overleden door corona

De mis, opgedragen door bisschop Gerard de Korte, was nadrukkelijk bedoeld om alsnog stil te staan bij het overlijden van de mensen in kloosters en andere kerkgebouwen. Tijdens de corona-uitbraak was een waardig afscheid niet mogelijk.

Met name in het bisdom Den Bosch werd een aantal kloosters getroffen door het virus, meldt Omroep Brabant. De kerk gaat er daarbij van uit dat 190 religieuzen door het virus zijn gestorven. Waarschijnlijk zijn het er meer omdat niet bij ieder sterfgeval is vastgesteld dat corona de doodsoorzaak was - vooral in de beginperiode werd nauwelijks getest.

Afsluiting van moeilijke periode

Bij de mis vanochtend waren 300 mensen uit het hele land aanwezig. In de Sint-Jan is plaats voor veel meer kerkgangers, maar ook vanochtend gold dat iedereen anderhalve meter afstand moest houden.

Eerder vertelde zuster Agnes Vos, algemeen overste van de congregatie Zusters van Liefde in Schijndel dat de dienst een afsluiting van een moeilijke periode is. "Met de dienst kunnen we de zusters die zijn overleden in het licht zetten", zei ze. "Maar het zegt ook dat het leven weer verdergaat."

