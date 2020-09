Auto scheurt met 230 over snelweg, rijbewijs kwijt

Een bestuurder van een BMW is vannacht zijn of haar rijbewijs kwijtgeraakt vanwege te hard rijden. De auto reed op de A4 bij Den Hoorn 230 kilometer per uur.

De politie zegt op Twitter dat het voertuig omgerekend 64 meter per seconde reed. "Uw reactietijd is in het gunstigste geval een seconde. Dan bent u dus al 64 meter verder."