Laatste wrak van Nederlands-Deense zeeslag teruggevonden

Archeologen zijn ervan overtuigd dat ze het laatste schip hebben teruggevonden dat verging tijdens de Zeeslag bij Fehmarn in 1644. In die slag verwoestte een Zweeds-Nederlandse vloot de Deense tegenstander bijna volledig: slechts twee van de zeventien schepen ontkwamen.

Het wrak werd voor de kust van het Deense eiland Lolland teruggevonden bij de aanleg van een onderzeese tunnel richting Duitsland. Op slechts 3,5 meter diepte werden eerst ballaststenen gevonden en daarna wrakhout en bronzen kanonnen.

De onderzoekers bepaalden dat het hout na 1572 gekapt moet zijn. Bovendien werden er sporen van grote hitte gevonden op de kanonnen en het hout, wat er volgens hen op wijst dat het schip door brand zal zijn gezonken.

Delmenhorst

De zeeslag werd uitgevochten in de marge van de Dertigjarige Oorlog, een slepend religieus conflict waarbij protestantse en katholieke staten vochten om de macht in Europa. Denemarken probeerde hierbij te voorkomen dat Zweden zeggenschap over de Sont kreeg, de zeestraat naar de Oostzee. De Republiek der Verenigde Nederlanden steunde Zweden, vanwege de lucratieve handel in de regio.

Bij de zeeslag verloor Nederland één schip, maar werden tien Deense schepen buitgemaakt. Vijf andere zonken of werden tot zinken gebracht. In 2012 werden al een vergaan Deens schip en de gezonken Swarte Arent teruggevonden in de buurt.

De onderzoekers denken dat het nu teruggevonden schip de Delmenhorst was. Dat schip werd door de Denen op een zandbank gevaren, zodat het beschermd werd door een kustbatterij. De vijand stuurde er echter een brandschip op af, waardoor het alsnog zonk.