TikTok zondag uit appstores VS, maar er blijft ruimte voor een deal

TikTok gaat nog niet volledig op zwart. In de verklaring staat dat er nog tot 12 november ruimte is om zorgen met betrekking tot de beveiliging weg te nemen. "Als dat gebeurt, dan wordt het verbod ingetrokken."

Daarna zou er wel sprake kunnen zijn van een volledige ban. Als dat gebeurt, kunnen Nederlandse gebruikers dus geen video's meer zien van Amerikaanse TikTokkers.

Voor WeChat zijn de gevolgen voor nu groter dan voor TikTok. Voor de chat-app geldt niet alleen dat hij aanstaande zondag uit de Amerikaanse downloadwinkels moet verdwijnen, maar ook dat de app in de VS op zwart moet.

Wekenlange onderhandelingen

Over de toekomst van TikTok wordt al weken onderhandeld. De app, waarin gebruikers dansjes en andere acts in korte video's delen, is de afgelopen tijd steeds populairder geworden. Zowel in de VS als in Europa telt de app meer dan 100 miljoen gebruikers. Het is de eerste socialemedia-app van Chinese makelij met groot succes in het westen.

De verwachting was dat president Trump vandaag een besluit neemt over een deal tussen TikToks moederbedrijf ByteDance en het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle. Dat kan nog steeds gebeuren. Het is dus niet uit te sluiten dat dit bevel onderdeel is van het onderhandelingsspel, bijvoorbeeld om er op het laatste moment meer uit te halen.