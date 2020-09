OM in Duitsland begint moordonderzoek na cyberaanval op ziekenhuis

In Duitsland wordt onderzocht of hackers verantwoordelijk zijn voor de dood van een patiënt in het ziekenhuis in Düsseldorf, vorige week. Justitie is een moordonderzoek begonnen.

Het academisch ziekenhuis werd vorige week 's nachts aangevallen. Door de cyberaanval vielen computersystemen uit en verdwenen belangrijke gegevens, ook op kritieke plekken.

De patiënt, een vrouw uit Düsseldorf, werd met spoed naar een ziekenhuis dertig kilometer verderop gebracht voor behandeling, maar ze overleefde dat niet. Bekeken wordt nu of de cyberaanval de oorzaak kan zijn.

Hackers vallen vaker cruciale systemen aan, in ruil voor bitcoins stoppen ze de aanval. Voor zover bekend is dit het eerste moordonderzoek als gevolg van een cyberaanval op een ziekenhuis.

Mogelijk een vergissing

Er zijn berichten dat de hackers in Düsseldorf een ander deel van de universiteit wilden treffen en meteen actie ondernamen toen ze in de gaten hadden dat ze het ziekenhuis hadden aangevallen. Ze zouden het ziekenhuis informatie hebben gegeven om de systemen weer te ontgrendelen en daarvoor geen geld hebben gevraagd, maar justitie in Keulen zegt daar niets over.

De directeur van het ziekenhuis zegt dat de hackers gebruik hebben gemaakt van een bekend lek in Citrix, een door bedrijven, overheden en organisaties veelgebruikt computersysteem waarmee mensen op afstand verbinding kunnen maken met de computers op hun werk.

Hackers sloegen de afgelopen maanden geregeld toe bij bedrijven die met Citrix werken, ook in Nederland. Zeker honderden bedrijven werden aangevallen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint een onderzoek naar het beveiligingslek in de software van Citrix in Nederland.