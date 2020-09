Gestolen boekenschat teruggevonden in Roemenië

De Roemeense politie heeft tientallen kostbare boeken teruggevonden die in 2017 in Londen waren gestolen. Het gaat om historisch belangrijke werken zoals eerste drukken van het werk van Galileo Galilei, Francisco Goya en Isaac Newton. De waarde van de vondst wordt door de politie op bijna drie miljoen euro geschat, maar volgens een woordvoerder is de culturele waarde van de 200 boeken onschatbaar.

Ze werden uit een postloods gestolen toen ze op weg waren naar een veiling in Las Vegas. De daders wisten bewegingssensoren te omzeilen door gaten in het dak te maken en te abseilen naar hun buit.

Tijdens het onderzoek bleek dat de dader deze methode tussen december 2016 en april 2019 elf keer had gebruikt in Groot-Brittannië. Bij die inbraken werd nog eens voor ruim twee miljoen euro aan goederen buitgemaakt.

Verborgen ruimte

De politie ontdekte dat de inbraken werden uitgevoerd door een speciaal team, dat in dienst was van de Roemeense maffia. Door toe te slaan in het buitenland wist de bende onder de radar van de plaatselijke autoriteiten te blijven.

In juni vorig jaar werden bij invallen in Roemenië, Italië en Groot-Brittannië twaalf verdachten opgepakt, die inmiddels allemaal bekend hebben. De persoon die het brein van de organisatie wordt genoemd, werd begin dit jaar opgepakt in Turijn.

De boeken werden woensdag teruggevonden in een verborgen ruimte in een huis in het Roemeense district Neamt. Eind deze maand krijgen twaalf verdachten hun straf te horen, het proces tegen de dertiende arrestant begint in maart volgend jaar.