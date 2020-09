Jaar na de moord op Derk Wiersum: minuut stilte en vlaggen halfstok

Wiersum stond met een andere advocaat Nabil B. bij. Het Marengo-proces draait om de criminele organisatie rond Ridouan Taghi die in verband wordt gebracht met liquidaties en meerdere pogingen daartoe. Taghi zou mogelijk de opdrachtgever zijn voor de moord op Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B., maar van een formele verdenking is geen sprake. Taghi werd in december vorig jaar aangehouden in Dubai en zit sindsdien vast voor andere zaken.

De broer van Nabil B. werd in maart 2018 in Amsterdam-Noord doodgeschoten, een week nadat het Openbaar Ministerie wereldkundig had gemaakt dat B. kroongetuige was geworden.

De moordenaar van B.'s broer is inmiddels veroordeeld. Voor de moord op Wiersum heeft justitie drie verdachten aangehouden, onder wie een verre neef van Taghi. Dit drietal staat maandag op Schiphol voor de rechter, op een tussentijdse zitting.