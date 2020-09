Twee dagen Kamerdebat over Prinsjesdagstukken: corona voert de boventoon

Een flink deel van de oppositie is niet te spreken over een nieuw belastingvoordeel voor investerende bedrijven. Deze 'Baangerelateerde Investeringskorting', in de wandelgangen BIK genoemd, is bedoeld voor bedrijven van groot tot klein, die met hun investering werkgelegenheid creëren.

De partijen vinden ook dit plan te vaag, Zij noemen het een "cadeautje" voor multinationals en aandeelhouders. Premier Rutte zegt dat dat niet zo is, en dat juist ook kleinere bedrijven ervan profiteren. Hij heeft beloofd dat er voor 5 oktober een concrete uitwerking ligt.

Inspanningsverplichting

Een meerderheid van de Kamer onder leiding van de PvdA wil een werkgarantie voor werknemers die vanwege de coronacrisis worden ontslagen. Ook dit plan krijgt nog een vervolg. Rutte ziet een garantie niet zitten, maar gaat wel onderzoeken of er een inspanningsverplichting mogelijk is voor werkgevers om hun mensen aan ander werk te helpen.

In het debat ging het opnieuw over meer salaris voor zorgmedewerkers. De PVV, GroenLinks en de SP dienden daar verschillende moties over in. Daar wordt dinsdag hoofdelijk over gestemd. Dan is er ook een Kamerdebat over de coronacrisis.

Niet-westerse migratieachtergrond

PVV-leider Wilders had ook zijn eigen agendapunten. Hij betoogde dat er te veel criminaliteit is en dat juist Nederlanders worden gediscrimineerd. "We worden gekoloniseerd door Arabieren en moslims", zei hij.

Hij diende een motie in waarin hij het proces tegen hem een politiek proces noemt. In een andere motie stelde hij dat rapper Akwasi door de willekeur van het Openbaar Ministerie niet voor zijn agressieve uitspraken wordt vervolgd.

Wilders kreeg hiervoor niet voldoende steun. Wel stemde een meerderheid van de Kamer voor een motie van Denk waarin ongeveer het tegenovergestelde werd uitgesproken, namelijk "dat Nederland geen corrupt land is" en dat de Kamer "haar vertrouwen uitspreekt in de Nederlandse rechtsstaat".

Ook een opvallende motie van de SGP werd opgenomen. Daarin staat dat de criminaliteitscijfers "nog steeds een zorgelijke oververtegenwoordiging laten zien van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond" en dat de Kamer wil dat de regering "dit probleem onderkent, onderzoekt en een gerichte aanpak te ontwikkelt om zowel de criminaliteit bij deze groepen als in zijn totaliteit terug te dringen".