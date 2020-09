Twee motorrijders opgepakt vanwege dollemansrit over A16

Volgens de politie zijn de mannen dankzij meerdere tips van getuigen opgepakt. In het onderzoek zijn ook beelden van verkeerscamera's bekeken. Eerder werd al het huis van een van de verdachten doorzocht. Daar zijn een motor en verschillende elektronische apparaten in beslag genomen. Afgelopen weekend werd nog een andere motor meegenomen.

270 kilometer per uur

Uit het onderzoek is gebleken dat de drie motorrijders ongeveer 270 kilometer per uur reden, terwijl op de A16 overdag 100 kilometer per uur is toegestaan, schrijft Omroep Brabant. Ze haalden bovendien met 260 kilometer per uur rechts in en raceten met 190 kilometer per uur tussen twee auto's door.

"Met dit soort snelheden en weggedrag is de kans op een dodelijk ongeval zeer groot", aldus de politie.