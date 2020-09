Opnieuw storing bij politienummer, 112 wel bereikbaar

Voor de tweede keer deze week heeft de politie problemen met het telefoonnummer voor niet-spoedeisende zaken. Het nummer, 0900-8844, is door een landelijke storing niet bereikbaar. Ook de 088-nummers van de politie zijn niet goed te bereiken.

De politie is wel te benaderen via sociale media voor zaken die geen spoed hebben. Alarmnummer 112 is wel gewoon bereikbaar.

Gisteren kampte de politie ook al met een landelijke telefoniestoring. Toen waren de 088-nummers en 0900-8844 ook niet bereikbaar.