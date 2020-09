Politie begeleidt honderden migranten naar nieuw kamp Lesbos

De Griekse politie begeleidt honderden migranten naar het nieuwe tentenkamp Kara Tepe op Lesbos. Zeventig vrouwelijke agenten met tolken proberen vrouwen ervan te overtuigen om met hun kinderen naar het kamp te gaan. Volgens de politie zijn er inmiddels 450 mensen verplaatst.

Maandag trokken er al 800 mensen in de tenten. Er is plaats voor minstens 5000 mensen. Er mag geen pers bij.

Brandstichting

Kara Tepe is opgebouwd vanwege de brand die vorige week het kamp Moria verwoestte, waar ruim 12.000 mensen woonden. Sindsdien leven duizenden migranten op straat. Velen hopen via het vasteland naar andere plekken in Europa te kunnen gaan.

Dinsdag werden vijf mensen opgepakt op verdenking van brandstichting.