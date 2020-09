'Vmbo-scholen hopen dat praktijkexamen wordt geschrapt'

Vmbo-scholen willen dat de praktijkexamens dit schooljaar worden geschrapt, omdat de vertraging door de coronacrisis niet meer valt in te halen. Dat zegt voorzitter Jan van Nierop van de Stichting Platforms Vmbo in het AD.

Door de sluiting van de scholen hebben vmbo-leerlingen (basis en kader) ongeveer dertien weken praktijklessen gemist. Soms deden ze thuis een praktische opdracht, maar het grootste gedeelte van de lesstof is niet behandeld.

"De helft van de onderwijstijd is voor praktijkvakken. Als we in april al centrale praktijkexamens moeten doen, is dat niet meer in te halen", zegt Van Nierop.

Dat zou betekenen dat de leerlingen examens moeten doen waar ze niet goed op zijn voorbereid. De scholen hopen daarom dat het centraal praktijkexamen wordt geschrapt. Na het centraal schriftelijk examen voor de theorievakken kunnen ze dan verder met het inhalen van de praktijkvakken.

'Zoveel mogelijk leren'

De VO-raad, de sectororganisatie die gaat over het hele voortgezet onderwijs, vindt dat een minder uitgebreid centraal praktijkexamen ook nog een optie is. "Het gaat ons erom dat we de leerlingen zoveel mogelijk vaardigheden kunnen meegeven. De tijd die er is, moet worden besteed om zoveel mogelijk te leren", citeert de krant voorzitter Paul Rosenmöller.

Op dit moment brengen de scholen de achterstanden in kaart. Met die informatie willen de scholen vervolgens de examinering aanpassen. Er zitten ruim 90.000 leerlingen in de bovenbouw van het vmbo basis en kader.

Het ministerie van Onderwijs zegt in een reactie in het AD dat het centraal praktijkexamen kan doorgaan. De scholen krijgen van het ministerie wel meer tijd voor het afnemen ervan.