Man doodgeschoten in Rotterdam

In Rotterdam is vanavond een man doodgeschoten. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Voorbijgangers troffen de man rond 21.00 uur zwaargewond aan in een stilstaande auto in het stadsdeel Feijenoord. Hij had meerdere schotwonden. Omstanders hebben de man geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke.

Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. De politie is op zoek naar mensen die meer weten of camerabeelden hebben.