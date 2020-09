Nederlandse versie RuPaul's Drag Race: 'Alsof ik werd gevraagd voor de Spelen'

Volgens Brian, die meedoet als ChelseaBoy, is de acceptatie die deelnemers naar elkaar hebben de kracht van het programma. "Toen ik opgroeide, was ik heel erg op zoek naar iemand die tegen me zei dat ik mezelf kon zijn. Maar er waren in de media bijna geen voorbeelden met wie ik me kon identificeren. Nu dat platform er wel is, voel ik me verantwoordelijk om dat voorbeeld te zijn voor de jongere generatie."

Brian doet dat door iedereen die hem via Instagram een persoonlijk bericht stuurt, zorgvuldig te antwoorden. "Ik wil mensen het gevoel geven dat ze gezien worden, zoals ik vroeger zelf ook graag was gezien. Daarom is Drag Race Holland meer dan een entertainmentprogramma, het is voor kijkers een safe space."