Regionale coronamaatregelen op komst in grote steden in het westen

In enkele Nederlandse regio's komen extra corona-maatregelen. Het aantal besmettingen loopt in deze gebieden zo hoog op dat er meer moet gebeuren om het virus in te dammen, melden bronnen in Den Haag.

Regio's die worden genoemd zijn Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem) en Hollands Midden (Leiden).

Minister De Jonge van Volksgezondheid stelt dat het "echt niet" de goede kant op gaat met de besmettingen (afgelopen 24 uur ruim 1500 erbij). "Met name in het westen, in de grote steden." Volgens De Jonge vinden de besmettingen vooral plaats onder jongeren en studenten in de thuissituatie.

Extra persconferentie

Het is nog niet bekend welke maatregelen genomen worden, omdat daar nog over wordt gesproken met en binnen de veiligheidsregio's. "Er is niet één silver bullet om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen", zegt De Jonge. "We willen het virus hard raken, maar de economie zo min mogelijk beschadigen."

Gedacht wordt aan het eerder sluiten van horeca-gelegenheden of een andere maatregel rond openingstijden. Premier Rutte en minister De Jonge geven vrijdag om 19.00 uur een extra persconferentie.

Omdat het aantal besmettingen regionaal sterk kan verschillen, heeft het kabinet eerder besloten waar nodig maatregelen aan te scherpen per gebied.