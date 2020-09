Noorse terrorist Anders Breivik vraagt om voorwaardelijke vrijlating

Anders Behring Breivik, de rechts-extremist die in 2011 in Noorwegen 77 mensen vermoordde, heeft om voorwaardelijke vrijlating verzocht. Hij werd in 2012 veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf. De straf kan voor onbepaalde tijd worden verlengd.

Volgens zijn advocaat is Breivik ook van plan een nieuwe rechtszaak aan te spannen tegen de Noorse staat over de omstandigheden waarin hij gevangen wordt gehouden. Hij leeft gescheiden van de andere gevangenen in drie cellen van elk tien vierkante meter. Met de rechtszaak wil hij protest aantekenen tegen de lange periode van isolatie.

In 2015 spande de terrorist ook een rechtszaak aan tegen zijn eenzame opsluiting. De rechtbank gaf hem toen gelijk. In hoger beroep bepaalde het Noorse gerechtshof twee jaar later dat de rechten van Breivik niet geschonden worden door hem alleen op te sluiten. Volgens het hof loopt hij geen psychologische schade op door zijn eenzame opsluiting.

Jeugdkamp op Utoya

In de zomer van 2011 schoot Breivik vermomd als politieagent op het eiland Utoya 69 mensen dood. De slachtoffers waren voornamelijk tieners die daar op een jeugdkamp van de Arbeiderspartij waren. Kort daarvoor had hij in Oslo een bomaanslag gepleegd bij een overheidsgebouw. Daarbij kwamen acht mensen om het leven.

Volgens zijn advocaat heeft Breivik "recht op een juridische herziening voor voorwaardelijke vrijlating aan het einde van de minimumperiode, die in zijn geval 10 jaar is. Het is een recht dat alle veroordeelden hebben en daar wil hij ook gebruik van maken."