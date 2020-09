Barbados wil verder als republiek, zonder Britse koningin Elizabeth

Barbados heeft opnieuw het voornemen om een republiek te worden. Nu is de Britse koningin Elizabeth nog staatshoofd, maar daar wil de Caribische eilandstaat vanaf, bleek uit de troonrede die gisteren werd uitgesproken.

De voormalig Britse kolonie werd onafhankelijk in 1966, maar heeft nog altijd formele banden met de monarchie aan de andere kant van de oceaan.

In de troonrede, die was geschreven door premier Mia Mottley, zei de gouverneur-generaal van het eiland dat het tijd is "om ons koloniale verleden achter ons te laten. Dit is het ultieme statement van vertrouwen in wie we zijn en waar we toe in staat zijn. Barbadianen willen een Barbadiaans staatshoofd."

De bedoeling is dat het proces van monarchie naar republiek volgend jaar november is afgerond, bij de viering van 55 jaar onafhankelijkheid. Het plan voor een republiek kwam in het verleden al vaker op tafel.

In 2016 vond de toenmalige premier de vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid een goed moment om het dekolonisatieproces af te maken en ook de formele banden met Elizabeth te verbreken. Net als toen laat Buckingham Palace weten dat het een zaak is voor de regering en inwoners van Barbados.

Afscheid van Queen

Op het eiland is de gouverneur-generaal de afgevaardigde namens de Queen, die door haar wordt benoemd op voorspraak van de minister-president. De gouverneur-generaal vertegenwoordigt het staatshoofd bij officiële gelegenheden.

De Queen is nog altijd het formele staatshoofd van zestien landen. Naast het Verenigd Koninkrijk zijn dat onder meer Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en een reeks voormalige Britse koloniën in het Caribisch gebied.

In de jaren 70 besloten de voormalig koloniën Guyana, Dominica en Trinidad en Tobago over te stappen naar een andere staatsvorm en afscheid te nemen van de Britse monarchie. In 1992 deed Mauritius eveneens afstand van het koningshuis.