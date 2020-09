15.000 slaapzakken ingezameld voor asielzoekers uit kamp Moria

Het was voor haar aanleiding om een nieuwe inzamelingsactie te organiseren. Eerder had ze met haar stichting Because We Carry al rugzakken en babydragers ingezameld, maar nu de temperaturen zakken, zijn er slaapzakken nodig. "Je kunt 'm omslaan bij gure wind, het is lekker zacht om je kind op te verschonen, maar vooral extreem nodig in de nacht", klonk het in de oproep.

En die kreeg gehoor. Na 24 uur was het eindstreven van 15.000 slaapzakken al bijna bereikt. "De bereidheid om te helpen is ongelofelijk groot. Ik was onwijs blij en geraakt", zegt De Pous.

Het NOS Jeugdjournaal ging op bezoek bij de 11-jarige inzamelaar Evelijn: