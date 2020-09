Door storing geen treinverkeer in groot deel van Gelderland

In een groot deel van Gelderland is vanochtend geen treinverkeer mogelijk, meldt ProRail. Dat komt door een storing in het computersysteem bij de verkeersleidingspost in Arnhem. Daardoor rijden er geen treinen van en naar Arnhem, Nijmegen en Zutphen.

Door de storing kunnen treindienstleiders seinen en wissels niet bedienen. Volgens ProRail is het niet mogelijk om de treinen veilig te laten rijden en blijven de seinen zolang op rood.

Hoelang de storing gaat duren, is nog niet duidelijk.