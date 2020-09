Ook volgend jaar extra steun voor openbaar vervoer: 740 miljoen euro

Het openbaar vervoer krijgt ook volgend jaar extra financiële steun van de overheid. Het kabinet trok dit jaar al 1,5 miljard euro uit om een groot deel van de teruggelopen inkomsten te compenseren. Volgend jaar komt daar nog eens 740 miljoen euro bij, bedoeld voor de eerste helft van 2021.

Als voorwaarde stelt het kabinet wel dat de OV-bedrijven weer financieel gezond worden. Door het flink teruggelopen aantal reizigers, leden de vervoerders afgelopen half jaar miljoenenverliezen. Alleen al bij de Nederlandse Spoorwegen was het verlies bijna 200 miljoen euro. Volgend jaar is dat niet meer de bedoeling, aldus het kabinet.

Koepelorganisatie OV-NL is tevreden met de financiële steun. "Eindelijk duidelijkheid", zegt voorzitter Pedro Peters. Volgens hem is met de steun ongeveer 93 procent van de kosten die OV-bedrijven maken gedekt. Voor de overige paar procent moeten de vervoerders zelf een oplossing zoeken.

Minder vaak rijden

Ondanks dat voor het grootste deel van de kosten nu een compensatie is gevonden, moet er nog een hoop gebeuren voordat de vervoerders weer financieel gezond zijn, waarschuwt Peters. "Voor die paar procent die we zelf moeten vergoeden, is een kostenbesparing van ongeveer 10 à 15 procent nodig, een flinke opgave." Intussen hoopt OV-NL dat het aantal reizigers dat nu gebruik maakt van het OV nog verder groeit, van 50 à 60 procent nu naar 80 procent ten opzichte van de periode voor het coronavirus. Als dat niet gebeurt, moeten de vervoerders nog meer bezuinigen.

Volgens Peters is bezuinigen lastig omdat er veel doorlopende vaste kosten zijn. "Neem een bus die zes keer per uur ergens rijdt. Als je die door bezuinigingen nog maar vier keer per uur laat rijden, kost dat minder brandstof. Maar de bus zelf, en het onderhoud daarvan, kost nog praktisch hetzelfde. Zoveel levert dat dus niet op."

Hogere tarieven?

Komende tijd gaan vervoerders in overleg met het Rijk en de provincies over de kostenbesparingen. Peters zegt dat er meerdere opties op tafel liggen. Onder meer door slimmer te werken hoopt de sector al veel te besparen. Maar het kan ook dat bepaalde treinen, bussen, metro's of trams minder vaak gaan rijden of een andere route krijgen. "Het verhogen van de tarieven is daarbij echt de allerlaatste optie. Dat willen we niet", zegt Peters.