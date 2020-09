Belasting op aardgas verder omhoog om gebruik te ontmoedigen

Volgens Puk van Meegeren van Milieu Centraal is isolatie altijd goed. Op korte termijn gaat daarmee het gasverbruik van mensen naar beneden, en op de langere termijn wordt daarmee het huis geschikt voor een alternatief voor de cv-ketel, zoals een (hybride) warmtepomp of warmtenet.

Aardgas voorlopig nog nodig

"Aardgas als verwarmingsbron is voor veel woningen voorlopig echt nog nodig", zegt Van Meegeren, "want veel huizen zijn nu nog niet geschikt voor alternatieven en er is nu nog te weinig echt duurzame energie beschikbaar." Maar tegelijk gaat het isoleren van woningen niet snel genoeg, zegt hij. Of de nieuwe belastingmaatregel er daadwerkelijk toe leidt dat mensen hun huis beter gaan isoleren, is volgens hem nog de vraag. "Eén maatregel is zelden doorslaggevend, maar helpt wel. Er zijn daarnaast ook andere knoppen waar de overheid aan kan draaien."

Zo bestaan er subsidies of gunstige leningen voor maatregelen aan je huis. Maar daarnaast kunnen mensen nog wel wat extra hulp gebruiken, denkt Van Meegeren. "We weten uit onderzoek dat mensen best graag willen verduurzamen. Maar dat ze vaak niet weten wat ze het beste kunnen doen. Ze hebben behoefte aan persoonlijke adviezen, bijvoorbeeld van de gemeente."

Uit eerder onderzoek bleek dat vooral bij oudere woningen vooral buitenmuren en vloeren nog onvoldoende geïsoleerd zijn. Ook hebben die nog geregeld gewoon dubbelglas in plaats van HR++-glas.