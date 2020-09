Nieuwe voorzitter VNO-NCW is bezorgd over imago van bedrijfsleven

Ze zou al op 1 juli aantreden, maar door de coronacrisis bleef voorganger Hans de Boer iets langer zitten. Maar vandaag, op Prinsjesdag, is het de eerste werkdag van Ingrid Thijssen als nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Thijssen begint op een turbulent moment: veel bedrijven hebben het moeilijk en zijn afhankelijk van steun van de overheid. "Ik denk dat we de afgelopen maanden goede afspraken hebben gemaakt over het steunpakket en investeringen om uit de crisis te komen. Die steunpakketten zijn genereus, maar dat gaat een keer veranderen. We moeten met nieuwe initiatieven komen", zegt Thijssen in het NOS Radio 1 Journaal.

In de nabije toekomst gaan mensen hun baan verliezen door de crisis. Voor het bedrijfsleven is daar een belangrijke rol weggelegd, vindt Thijssen. Ze wil werknemers van werk naar werk begeleiden. "Traditioneel belanden mensen die hun baan verliezen eerst in de bakken van het UWV, dat hebben we in Nederland nog niet goed georganiseerd." Als voorbeeld van hoe het wel moet, noemt ze de samenwerking tussen KLM en Actiz, de branchevereniging van zorgorganisaties, die bekijken hoe stewardessen kunnen overstappen naar een baan in de zorg.

Luisteren en oplossingen bieden

Thijssen, voormalig directeur van NS en energiemaatschappij Alliander, is ook bezorgd. "Het imago van het bedrijfsleven is momenteel niet supergoed. Het is belangrijk om de verbinding tussen het bedrijfsleven, ondernemers en de samenleving en de politiek te herstellen. Mijn rol daarin is om goed te luisteren en tot creatieve oplossingen te komen." Concrete voorbeelden geeft ze niet. "Er zijn incidenten die fatsoenlijke ondernemers tekortdoen. Ik wil dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen." Soft wil ze haar aanpak niet noemen: "Als je een groot vraagstuk wilt oplossen, dan moet iedereen over zijn schaduw stappen."

Ook wil de nieuwe voorzitter van VNO-NCW Nederland toekomstbestendig maken. "Verduurzaming is een groot vraagstuk waar Nederland en de hele wereld voor staat, maar er zijn ook actuele vraagstukken: hoe komen we uit de crisis of hoe houden we de gezondheidszorg betaalbaar. Ik ben iemand die gedreven is in het oplossen van grote vraagstukken en gewend om op het snijvlak van bedrijven en het Haagse te werken. Dat helpt in deze functie."

'Labbenkakken'

De werkgeversorganisatie heeft van oudsher een machtige lobby-positie. Thijssens voorganger, Hans de Boer, stond bekend als 'provocatief' en ook diens voorganger Bernard Wientjes stond met regelmaat in de schijnwerpers. Sommige bekende uitspraken van De Boer, zoals zijn opmerking dat mensen met een uitkering 'labbenkakken' zijn die beter asperges kunnen gaan steken, werd hem niet overal in dank afgenomen. "Dat soort woorden zullen waarschijnlijk niet mijn woorden zijn, maar we moeten niet vergeten dat hij ongekend hard heeft gewerkt en het pensioenakkoord tot stand heeft weten te brengen."

Thijssen schoof de afgelopen twee maanden wel aan bij onderhandelingen over het pensioenakkoord en gesprekken over het noodpakket. "Wat Hans de Boer meermaals tegen me heeft gezegd: je hebt de werkelijke werkelijkheid en de politieke werkelijkheid en daar heb je mee te dealen. Ik moet beide werelden in verbinding brengen."

Op de derde dinsdag van september organiseert VNO-NCW normaal gesproken de traditionele Prinsjesdagborrel, maar die gaat nu niet door. "Wel jammer, dat zou een perfect moment zijn om iedereen te ontmoeten." In plaats van de borrel organiseert de werkgeversorganisatie een webinar met de minister-president over de plannen van het kabinet.

Hans de Boer heeft zijn rol als voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW neergelegd. In deze video hoor je vijf van zijn opvallendste uitspraken: